كأس إنجلترا: قمة ملتهبة بين سيتي وآرسنال ومهمة ثأرية لليفربول أمام برايتون

يضع مانشستر سيتي وضيفه آرسنال منافستهما الحامية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في كرة القدم جانبًا، ويركزان على قمة ملتهبة في الدور الرابع لمسابقة كأس الاتحاد، الجمعة، على ملعب "الاتحاد" في مانشستر.

ويتصدر آرسنال الدوري عن جدارة وبعروض رائعة آخرها فوزه 3-2 على مانشستر يونايتد، الجار اللدود لسيتي، معيدًا الفارق إلى خمس نقاط بينه وبين رجال المدرب الأسباني، جوزيف غوارديولا، مع مباراة أقل لفريق مواطن الأخير ميكيل أرتيتا.

وستكون المواجهة الأولى بين الفريقين هذا الموسم بعدما تأجلت مباراتهما التي كانت مقررة في ذهاب الدوري في 19 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي ضمن المرحلة الثانية عشرة إلى 15 شباط/ فبراير المقبل، وبالتالي فإن الفائز، في مباراة الجمعة، سيحظى بزخم معنوي هائل قبل مواجهتهما الأولى في الدوري على ملعب الإمارات والثانية في 26 نيسان/ أبريل المقبل على ملعب الاتحاد ضمن المرحلة الثالثة والثلاثين.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بفوزين مهمين: آرسنال على حساب توتنهام (2- صفر) ومانشستر يونايتد، وسيتي على توتنهام أيضا (4-2) وولفرهامبتون (3- صفر). لكن سيتي أطاح تشلسي من الدور الثالث بفوز كبير برباعية نظيفة وسيسعى إلى إضافة القطب الثاني للعاصمة إلى قائمة ضحاياه، متسلحًا بالترسانة الهجومية الضاربة بقيادة الدولي النرويجي، إرلينغ هالاند، صاحب 25 هدفًا في الدوري هذا الموسم، آخرها ثلاثية "هاتريك" في مرمى ولفرهامبتون كانت الرابعة له منذ انتقاله إلى صفوف سيتي، الصيف الماضي.

ولن تكون المهمة سهلة أمام آرسنال الذي لا تختلف أسلحته الهجومية كثيرا عن سيتي في ظل تألق بوكايو ساكا والبرازيلي غابريال مارتينيلي وإيدي نيكيتياه والنرويجي مارتن أوديغارد.

لاعبو آرسنال، أمس (Getty Images)

ويخوض ليفربول حامل اللقب مواجهة ثأرية، الأحد، أمام مضيفه برايتون الذي هزمه بثلاثية نظيفة عندما استضافه على ملعب "أميكس" في 14 كانون الثاني/ يناير الجاري في المرحلة العشرين من الدوري.

وعلق مدربه الألماني، يورغن كلوب، على الخسارة وقتها أنه "لا أستطيع تذكر مباراة أسوأ خاضها الفريق من تلك التي مني فيها بالهزيمة المؤسفة أمام برايتون".

وعانى ليفربول الذي يغيب عن صفوفه الكثير من الركائز الأساسية بسبب الإصابة، الأمرين أمام برايتون هذا الموسم حيث أرغمه الأخير على التعادل 3-3 في المرحلة التاسعة من الدوري في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويعود ليفربول إلى برايتون، وهو يحتل المركز التاسع في الدوري الممتاز بفارق عشر نقاط عن المراكز الأربعة الأولى، في تراجع مخيف مقارنة مع المواسم الماضية، آخرها الموسم الماضي عندما كان قاب قوسين أو أدنى من تحقيق رباعية تاريخية.

لاعبو ليفربول، أمس (Getty Images)

واعترف لاعب وسطه الدولي الإسباني، تياغو ألكانتارا، بأن ليفربول لا يزال متعبًا ذهنيًا بسبب ما حصل الموسم الماضي، وقال إن "الأمر لا يتعلق فقط بالأمور البدنية، إنه شيء نفسي لأننا كنا قريبين جدًا من الفوز بكل شيء ولامسنا ذلك، ولكن للأسف فشلنا في تحقيقه"، في إشارة إلى الفوز بلقبي كأس الاتحاد وكأس الرابطة المحليين وخسارة سباق لقب الدوري في المرحلة الأخيرة لصالح سيتي ونهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني.

يملك المهاجم الدولي هاري كاين فرصة ذهبية ليصبح الهداف التاريخي لتوتنهام عندما يحل ضيفًا على بريستون من التشامبونشيب (المستوى الأول)، السبت.

وعادل كاين الرقم القياسي الذي كان مسجلا باسم جيمي غريفز عندما سجل هدفه الـ266 في مختلف المسابقات في مرمى فولهام (1- صفر)، الإثنين، في ختام المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

لم يطرأ أي تغيير على غلة غريفز منذ العام 1970، لكن القائد الحالي لمنتخب إنجلترا أصبح الآن على وشك امتلاك الرقم القياسي.

لاعبو برايتون (Getty Images)

وفي ظل المعركة حامية الوطيس التي يخوضها توتنهام الخامس على المراكز الأربعة الأولى في الدوري قد يلجأ مدربه الإيطالي، أنتونيو كونتي، إلى إراحة نجومه ضد بريستون، لكن، مع مراعاة الهزيمة المفاجئة لتوتنهام أمام ميدلزبره في الدور الخامس لكأس الاتحاد الموسم الماضي، يحرص كاين على اللعب.

وقال كاين الذي لا يزال يتطلع إلى الفوز بأول لقب كبير في مسيرته إن "كأس الاتحاد الإنجليزي مهمة بالنسبة لنا. كان من المحبط أن تخسر أمام ميدلزبره. سنرى ما يقوله المدرب، لكنني سأكون جاهزًا".

ويخوض مانشستر يونايتد الذي وضع قدما في المباراة النهائية لكأس الرابطة بفوزه على مضيفه نوتنغهام فوريست بثلاثية نظيفة، الأربعاء، في ذهاب نصف النهائي، اختبارا سهلا نسبيًا على أرضه أمام ريدينغ من التشامبيونشيب.