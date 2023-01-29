باريس سان جيرمان يستهدف ضم جناح آرسنال

أبدى باريس سان جيرمان الفرنسي اهتمامه بالتعاقد مع أحد اللاعبين البارزين في آرسنال الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وحظي جناح آرسنال، غابرييل مارتينيلي، بإعجاب رئيس سان جيرمان، ناصر الخليفي، حسبما أوردت شبكة "لو سبورت 10" الفرنسية.

وأضافت أن "الخليفي طلب نصيحة اللاعب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، حول التعاقد مع مواطنه مارتينيلي".

وأوضحت "لو سبورت 10" أن نيمار كان مؤيدا لرأي الخليفي بشأن ضم مارتينيلي، لكن الأنباء الأخيرة تؤكد أن اللاعب قريب من تجديد عقده مع آرسنال.

وقالت تقارير، إن مارتينيلي وصل للمرحلة الأخيرة من المفاوضات مع آرسنال بشأن التجديد، وسيوقع عقدا مع الجانرز حتى 2027.

ويقدم غابرييل موسما استثنائيا مع آرسنال، حيث ساهم بتسجيل 7 أهداف مع الجانرز، فيما صنع هدفين خلال 19 مشاركة بالبريمييرليغ.

يذكر أن آرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ملاحقه مانشستر سيتي.