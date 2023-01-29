كلوب يبرر سبب الموسم السيئ لليفربول!

تطرق مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، إلى سبب الموسم السيئ لفريقه وصعوبة المنافسة الدوري الممتاز.

وذكر كلوب في تصريحات نقلتها شبكة "ليفربول إيكو" البريطانية "أعتقد أنني تحدثت عما قاله غوارديولا بشأن صعوبة المنافسة هنا، إنها سبب توقيعي لعقد جديد كي أكون صادقا بنسبة 100%".

وأكد أنه كان يدرك صعوبة المنافسة هذا الموسم، مضيفا "كان الوضع كذلك في العام الماضي، لقد كان الموسم أطول كثيرا مما كنا نتوقع.. من كان يتوقع أن نذهب إلى 3 نهائيات؟".

وأشار إلى أننا "إيجابيين ومتفائلين، ولكن لا يمكنك توقع الوصول إلى كل النهائيات، وبعد ذلك بثلاثة أسابيع تبدأ فترة الإعداد.. كنت أعلم أن الوضع سيكون صعبًا.. هذا واضح، لكن إذا كان لدينا عدد أقل من الإصابات يمكننا أن نتفق جميعًا على أن الفريق ربما كان سيحصد 4 أو 5 نقاط إضافية".

وتابع "ليس موسمًا رائعًا لكن بهذه النقاط الإضافية، سنكون حول مراكز دوري أبطال أوروبا، وسيكون الموسم عاديا في ذلك الوقت".

وواصل كلوب قائلا إن "الإصابات زادت من صعوبة الأمر وحولت الموسم العادي إلى سيئ حتى الآن. هذا هو الفارق، لذا إذا خسرت 3 لاعبين مؤثرين وحاسمين (لويس دياز وديوغو جوتا وروبرتو فيرمينو)، ولا يمكنك استبدالهم، فإن الوضع يكون صعبا".

وأكمل "ليس لدينا وقت للتدريب، لذلك إذا حدث شيء ما خلال الموسم، فلديك 3 أيام قبل المباراة التالية، ولا يتعلق الأمر بإعادة اختراع كرة القدم في حصة تدريبية ونصف. الأمر كذلك بالضبط".

وأردف "لقد قلت ذلك من قبل، لم أصبح مدربًا سيئًا بين عشية وضحاها. أنا لست جيدًا كما قد يعتقد البعض، لكنني لست سيئًا كما يقول آخرون. تخيل أنك تتحدث مع مدرب آخر هنا. تخيل أننا فزنا بالكؤوس الأربعة (الموسم الماضي)، ثم أنا حصلت على إجازة".

وختم المدرب الألماني بالقول "كنتم سترون وجهًا مختلفًا هنا في المؤتمر الصحافي، وسيحاولون شرح المشاكل، ولن يستمعوا لأحد. يمكنهم أن يقولوا إن العام الماضي كان رائعًا، لكن الوضع الآن ليس رائعًا".