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نابولي يحسم "ديربي الشمس" أمام روما ويُحلق بعيدا في الصدارة

تاريخ النشر: 30/01/2023 - 07:59

نابولي يحسم "ديربي الشمس" أمام روما ويُحلق بعيدا في الصدارة
(Getty Images)
عرب ٤٨/ الأناضول

فاز نابولي في "ديربي الشمس" على ضيفه روما بهدفين لهدف، مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 20 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

بدأ اللقاء بمحاولات حذرة من الفريقين قبل أن يفرض نابولي أفضليته وينجح في تسجيل هدف التقدم عند الدقيقة 17 إثر كرة عرضية أرسلها الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا إلى النيجيري فيكتور أوسيمين الذي هيأها بطريقة رائعة ثم سددها قوية داخل الشباك الرومانية.

بعد الهدف حاول نابولي التعزيز، لكن البرتغالي روي باتريسيو كان حاضرا أمام كرة كفارتسخيليا، التي تلتها رأسية من أوسيمين جاورت القائم الأيسر بقليل.

من جانبه انتظر روما حتى الدقائق العشر الأخيرة ليُعلن عن تواجده بفرصتين خطيرتين، الأولى من الأرجنتيني باولو ديبالا، والثانية من ليوناردو سبينازولا تصدى لها الحارس ألكساندر ميرت ببراعة.

في الشوط الثاني انطلق فريق العاصمة بقوة في مناطق فريق الجنوب، الأمر الذي أثمر عن هدف أدرك به ستيفان الشعراوي التعادل في الدقيقة 75 مستغلا كرة مرفوعة من نيكولا زاليفسكي تجاوزت المدافعين لتجد قدم اللاعب ذو الأصول المصرية ليضعها بلسمة داخل المرمى.

وبفضل التغييرات التي قام بها لوسيانو سباليتي، استعاد نابولي السيطرة الهجومية وتمكن من أخذ الأسبقية مُجددا بهدف جميل وقع عليه البديل جيوفاني سيميوني في الدقيقة 85 بتصويبة قوية من داخل جزاء روما عجز روي باتريسيو عن ردها.

هذا الفوز جعل رصيد نابولي يرتفع إلى 53 نقطة يتربع بها على قمة الترتيب بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه، في حين ظل روما سادسا بـ37 نقطة بعد أن تلقى خسارته الخامسة.

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