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تشيلسي يجعل من إنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي

تاريخ النشر: 01/02/2023 - 08:26

تشيلسي يجعل من إنزو فرنانديز أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي
إنزو فرنانديز (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب

بات لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني، إنزو فرنانديز، المتوج أواخر 2022 بلقب مونديال قطر، أغلى لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعدما أنفق تشيلسي 121 مليون يورو للتعاقد معه من بنفيكا البرتغالي، وفق ما أعلن الأخير في وقت متأخر من ليل الثلاثاء.

ووقّع ابن الـ22 عاما الذي اختير أفضل لاعب في مونديال قطر، عقدا طويل الأمد لثمانية وعام ونصف العام ينتهي في 2031.

وأصبح فرنانديز أغلى لاعب في تاريخ الدوري الممتاز، متجاوزا المبلغ القياسي الذي أنفقه مانشستر سيتي للتعاقد مع جاك غريليش، قبل عام ونصف، وقدره 115 مليون يورو.

وكان بنفكيا تعاقد مع فرنانديز الذي يجيد القيام بعدة أدوار في خط الوسط، من ريفر بلايت الأرجنتيني في تموز/ يوليو الماضي مقابل 10 ملايين يورو في صفقة تمتد حتى عام 2027.

ولم يصدر تشيلسي أي بيان بشأن صفقة التعاقد مع لاعب الوسط الذي خطف الأنظار في مونديال قطر وساهم بشكل أساسي في قيادة بلاده إلى لقبها العالمي الأول منذ 1986.

وبتعاقده مع فرنانديز، تجاوز حجم إنفاق النادي اللندني في سوق الانتقالات الشتوية التي أقفلت ليل الثلاثاء، أكثر من 300 مليون يورو بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني، ميخايلو مودريك، من شاختار دونيتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، أو قلب الدفاع الفرنسي، بنوا بادياشيل، من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى حصوله على خدمات البرتغالي، جواو فيليكس، على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني.

وسبق لتشيلسي أن أنفق أيضا في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، والأرجنتيني ماركو كوكوريلا من برايتون، أو رحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

وعوّض النادي اللندني بعضا من الأموال التي أنفقها في الصيف بتخليه عن الألماني تيمو فيرنر، لصالح فريقه السابق لايبزيغ، والإيطالي إيمرسون لجاره وست هام، والإسكتلندي بيلي غيلمور لبرايتون، وصولا إلى الإيطالي جورجينيو الذي انتقال في الساعات القليلة الماضية إلى الجار الآخر، آرسنال، متصدر ترتيب الدوري الممتاز.

بودكاست عرب 48

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