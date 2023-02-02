مانشستر يلحق بنيوكاسل إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

بلغ مانشستر يونايتد نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، مساء أمس الأربعاء، بفوزه على ضيفه نوتنغهام فوريست بهدفين دون مقابل في إياب نصف النهائي.

افتتح الفرنسي أنطوني مارسيال باب التسجيل في الدقيقة 73 بعد تمريرة من ماركوس راشفورد الذي عاد وقدم كرة الهدف الثاني للبرازيلي فريد في الدقيقة 76.

وكان "الشياطين الحمر" قد انتصر في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة على ملعب "سيتي غراوند"، يوم الأربعاء الماضي.

ويواجه مانشستر يونايتد في المباراة النهائية يوم 26 فبراير شباط/ الجاري، فريق نيوكاسل يونايتد الذي تأهل على حساب ساوثهامبتون بعدما هزمه ذهابا بهدف وحيد وإيابا بهدفين لهدف.