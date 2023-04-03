ميلان يُسقط نابولي في معقله برباعية قاسية

فاز ميلان على نابولي في معقله برباعية قاسية في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

أسقط ميلان مضيفه نابولي في معقله "دييغو أرماندو مارادونا" بأربعة أهداف دون مقابل، الأحد، في قمة مباريات الجولة 28 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

لعب ميلان بأسلوب تكتيكي مميز استطاع من خلاله تعطيل مفاتيح الخطورة لدى نابولي الذي استحوذ على الكرة بشكل أكبر، لكن دون فاعلية أمام مرمى مايك ماينان.

وترجم ميلان حضوره القوي إلى هدف أول سجله البرتغالي رافائيل لياو في الدقيقة 17مستغلا تمريرة حاسمة من الإسباني إبراهيم دياز، الذي أضاف بنفسه الهدف الثاني عند الدقيقة 25 من كرة هيأها لنفسه داخل منطقة جزاء نابولي بلمحة فنية ثم سددها قوية داخل المرمى.

وفي وقت كانت جماهير نابولي تنتظر ردة فعل إيجابية من فريقها، أحرز ميلان هدفا ثالثا إثر كرة قطعها ساندرو تونالي في منتصف الملعب قبل أن يُمررها إلى المتألق لياو الذي انطلق وسدد في الزاوية البعيدة عن متناول الحارس أليكس ميرت.

بعد ذلك، استسلم نابولي للواقع المرير وعجز عن مجاراة ميلان الذي أكد تفوقه بهدف رابع جميل حمل توقيع أليكسيس ميريت في الدقيقة 67.

وبات في رصيد ميلان 51 نقطة يحتل بها المركز الثالث، في حين تكبد نابولي خسارته الثالثة هذا الموسم لكنه ظل متصدرا الترتيب بـ71 نقطة.