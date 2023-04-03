"فيفا" يسحب كأس العالم تحت 17 عاما من البيرو

أشار "فيفا" إلى "العلاقات الجيدة جدا" مع الاتحاد البيروفي للعبة وأن الاتحاد الدولي "لا يزال منفتحا لإقامة إحدى البطولات في هذه الدولة في المستقبل".

سحب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كأس العالم للرجال تحت 17 عاما من البيرو، والتي كانت مقررة من 10 تشرين الثاني/ نوفمبر حتى الثاني من كانون الأول/ ديسمبر المقبلين لعدم جاهزية البنى التحتية.

ويتعين على مجلس "فيفا" اختيار دولة جديدة لتنظيم هذه النسخة "في أسرع وقت ممكن" كما أعلنت المنظمة الكروية في بيان لها.

وتطرق "فيفا" إلى "عدم قدرة البيرو في الالتزام بتعهداتها في تجهيز البنى التحتية الضرورية لإقامة هذا الحدث".

وأشار "فيفا" إلى "العلاقات الجيدة جدا" مع الاتحاد البيروفي للعبة وأن الاتحاد الدولي "لا يزال منفتحا لإقامة إحدى البطولات في هذه الدولة في المستقبل".

وكان "فيفا" قد جرد الأربعاء الماضي أيضا إندونيسيا من تنظيم كأس العالم للرجال تحت 20 عاما المقررة من 20 أيار/مايو إلى الحادي عشر من حزيران/يونيو المقبلين لأسباب سياسية إثر اعتراضها على مشاركة منتخب إسرائيل.