أنشيلوتي: الكلاسيكو المباراة الأهم ونحن قريبون من النهائي

قال أنشيلوتي "بالنسبة لي، الكلاسيكو كان وسيبقى المباراة الأهم. نحن قريبون من النهائي، وسنقوم بكل شيء لخوضه. لكن هذا لا يعني أننا سنبحث عن الهدف كالمجانين".

اعترف مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، بصعوبة اختيار تشكيلة أساسية تخوض مواجهة برشلونة المرتقبة غدا، الأربعاء، في إياب نصف نهائي كأس الملك، خصوصا في ظل تخمة لاعبي الوسط على غرار الفرنسيين أوريليان تشواميني وإدواردو كامافينغا، والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش.

وشرح المدرب الإيطالي "الاختيار هو الشيء الأصعب.. لن تتغيّر ذهنية اللاعب، جميعهم يريدون خوض المباراة من بدايتها. لكن اختيار التشكيلة الاساسية شيء صعب للغاية، هناك أكثر من 11 لاعبا يستحقون ذلك".

وتابع المدرب المحنّك لحامل لقب دوري أبطال أوروبا والذي يحاول إنقاذ موسمه المحلي في ظل ابتعاد برشلونة في صدارة الدوري وخسارته ذهابا في الكأس 0-1 "يقدّم تشواميني الكثير على الصعيد الدفاعي، التمرير والضغط... لكن كامافينغا له ميزات هامة ومن الصعب الضغط عليه. لقد استفاد من لحظته وقد لعب بعض المباريات في مركز الظهير الأيسر، لاعب الارتكاز، وأوريليان وجد صعوبة نوعا ما بالتعافي من المونديال. لكنه الآن جيّد وعاد إلى أفضل مستوياته".

وأردف أنشيلوتي، المرشح لتدريب منتخب البرازيل "كان مودريتش بحالة رائعة قبل مباراة بلد الوليد (6-0)، لكنه جلس على مقاعد البدلاء. يجب التفكير أيضا بمواردنا على مقاعد البدلاء القادرة على إفادتنا، كما حصل الموسم الماضي".

وعن المباراة المرتقبة ضد غريمه الكاتالوني، قال أنشيلوتي "بالنسبة لي، الكلاسيكو كان وسيبقى المباراة الأهم. نحن قريبون من النهائي، وسنقوم بكل شيء لخوضه. لكن هذا لا يعني أننا سنبحث عن الهدف كالمجانين. الفكرة هي تقديم مباراة كاملة. لن يكون مفيدا التسجيل مبكرا ثم تلقي هدفين مثلا".

واستعاد الفريق الملكي لهذه المباراة مدافعه الألماني، أنتونيو روديغر، المتعافي من آلام في ركبته "تدرّب صباحا (الثلاثاء) وهو جاهز للمشاركة".