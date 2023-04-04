زيدان يدرس وجهتين إحداهما العودة إلى ريال مدريد

يستعد زيدان للعودة إلى التدريب في الصيف القادم، وهو يدرس وجهتان إحداهما العودة إلى ريال مدريد الإسباني.

اقترب المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، من العودة للتدريب مرة أخرى، بعدما رحل عن تدريب ريال مدريد في صيف 2021، ولم يدرب أي فريق منذ ذلك الحين.

وأبدى زيدان رغبته في تدريب منتخب فرنسا عقب مونديال قطر، إلا أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قرر تمديد عقد المدرب ديدييه ديشامب.

وأبلغ زيدان مساعديه بأنه يستعد للعودة للتدريب في الصيف القادم؛ حسبما أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأشارت إلى أن هناك وجهتين، بينهما ريال مدريد، من المحتمل أن يقبل زيدان على إحداهما.

وأضافت "رغم البيان القاسي الذي أصدره زيدان، عقب رحيله عن الميرنغي في ولايته الماضية، إلا أنه يحافظ على علاقة جيدة بالرئيس فلورنتينو بيريز".

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد المدير الفني الحالي لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بنهاية الموسم المقبل، لكنه من الممكن أن يرحل هذا الصيف، إذا لم يحقق دوري أبطال أوروبا.