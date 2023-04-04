ميسي قد يبقى مع سان جيرمان في حالة واحدة!

قد يبقى ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي في حالة واحدة وهي موافقته على تخفيض عقده بشكل كبير.

تحوم الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في ما يتعلق بإمكانية استمراره للموسم الكروي القادم.

ويبدو أن ميسي في طريقه للرحيل عن سان جيرمان، ومن غير المرجح أن يستمر للموسم القادم في "حديقة الأمراء"، حسبما قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك عامل واحد قد يبقى ميسي مع الفريق الفرنسي، وهو يتمثل في موافقته على تخفيض عقده بشكل كبير.

كما ينتظر ميسي ضمانات من الفريق بشأن المشروع الجديد، وهو أمر أيضا خارج حسابات الإدارة الباريسية في المفاوضات.

ولفتت الصحيفة إلى أن والد اللاعب ووكيل أعماله، خورخي ميسي، اتفق مع مسؤولي سان جيرمان في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أثناء كأس العالم على الاستمرار لمدة موسم واحد على الأقل.

وأوضحت "لكن الطرفين لم يتفقا حينها على الراتب السنوي أو مدة التعاقد".

يذكر أن ميسي قد ترك برشلونة (فريقه السابق)، بعدما طالبت الإدارة تخفيض راتبه الضخم وفق تعليمات رابطة الليغا، وهو الأمر الذي دفع البرغوث للرحيل.