نادال وألكاراز يعلنان انسحابهما من دورة مونتي كارلو

عانى نادال من إصابات عدة في السنوات الأخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من إصابة في ساقه لم تمنعه من إحراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لإصابة

تلقت دورة مونتي كارلو للماسترز في كرة المضرب ضربة قوية بإعلان كل من الاسبانيين المخضرم رافايل نادال والشاب كارلوس ألكاراز المصنف ثانيا عالميا اليوم، الثلاثاء، انسحابهما من خوضها بداعي الإصابة، علما بأنها أول دورة إعدادية لرولان غاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى.

وكتب نادال (36 عاما)، حامل لقب 22 بطولة كبرى، في حسابه على "تويتر": "مرحبا للجميع، لا زلت غير مستعد للمنافسة على أعلى المستويات وبالتالي لن أتمكن من خوض إحدى أفضل الدورات في مسيرتي وهي مونتي كارلو".

وأضاف حامل لقب بطولة رولان غاروس 14 مرة (رقم قياسي) والغائب عن دورات الماسترز الأخيرة في الولايات المتحدة "لست في وضعية تجعلني ألعب بضمانات أكيدة وسأواصل استعداداتي آملا في العودة قريبا".

وتنطلق دورة مونتي كارلو السبت المقبل في حين تبدأ بطولة رولان غاروس في 28 أيار/مايو المقبل.

وتوج نادال بطلا لدورة مونتي كارلو 11 مرة بينها ثماني مرات تواليا بين عامي 2005 و2012.

ويعاني نادال، من إصابة في ساقه تعرض لها خلال بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وكان قد أعلن حينها أنه سيغيب من 6 إلى 8 أسابيع غداة خروجه من الدور الثاني في ملبورن في كانون الثاني/يناير الماضي.

وعانى نادال من إصابات عدة في السنوات الأخيرة، وخاض رولان غاروس العام الماضي وهو يعاني من إصابة في ساقه لم تمنعه من إحراز اللقب، ثم انسحب من نصف نهائي بطولة ويمبلدون بعدها بشهر لإصابة بتمزق في عضلات المعدة.

ويتساوى نادال في عدد الألقاب الكبرى في بطولات الغراند سلام مع الصربي نوفاك ديوكوفيتش برصيد 22 لقبا لكل منهما.

وأدى غيابه عن الملاعب إلى خروجه من نادي اللاعبين العشرة الاوائل في التصنيف العالمي للمحترفين في 20 آذار/مارس الماضي وذلك للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل 2005.

أما ألكاراز (19 عاما) فقال في حسابه على "تويتر": "بعد شهرين في الخارج، أنا سعيد للعودة إلى الوطن لكني حزين لأني أنهيت آخر مباراة لي في ميامي وأنا أعاني من ازعاج بدني".

واضاف حامل لقب بطولة الولايات المتحدة "بعد زيارتي إلى الطبيب بدرو مارتينيز في مورسيا اليوم وتقييم حالتي الصحية، تبيّن بأنني أعاني من التهاب في مفاصل يدي اليسرى ومن تعب عضلي ولن أتمكن من الذهاب إلى مونتي كارلو لكي أبدأ الموسم الإعدادي على الملاعب الترابية".

وكان ألكاراز قد توج بطلا لدورة انديان ويلز قبل ثلاثة أسابيع وبلغ نصف نهائي دورة ميامي بعدها مباشرة لكنها خسر أمام الايطالي يانيك سينر.