فينيسيوس جونيور يدلي بشهادته ضد مشجع في تحقيق إساءة عنصرية

تعرض فينيسيوس (22 عاما) للإهانات منذ وصوله إلى إسبانيا قبل خمس سنوات. وتقدم الدوري الإسباني، الذي كان من بين الأطراف التي اتهمت مشجع مايوركا بالعنصرية، بعدة شكاوى رسمية للسلطات بشأن الإهانات التي تعرض لها البرازيلي، مع تعليق بعضها.

أدلى مهاجم ريال مدريد، فينيسيوس جونيور، بشهادته، أمس الثلاثاء، ضد أحد مشجعي نادي مايوركا المتهم بتوجيه إهانة عنصرية له في مباراة بالدوري الإسباني قائلا إنه لن يقبل أي اعتذار.

قدم فينيسيوس شهادته أمام قاض يحلل الأدلة ضد المشجع المتهم بوصف مهاجم البرازيل بأنه قرد في مباراة ضد مايوركا في شباط/ فبراير الماضي.

أبلغ فينيسيوس القاضي بأنه شعر بالإهانة من هذه الإساءات، مشيرا إلى أنها حدثت في مباريات أخرى أيضا.

وشدد فينيسيوس على أنه لن يقبل الاعتذار ويريد معاقبة مشجع مايوركا.

وكان المشجع، الذي لم يتم الكشف عن هويته، في المحكمة وأدلى أيضا بشهادته. وأظهرت صور إعلامية محلية وجهه مغطى أثناء مغادرته المحكمة في بالما/ المدينة الرئيسية في جزيرة مايوركا.

وبحسب صحيفة ألتيما هورا، اعتذر المشجع البالغ من العمر 20 عاما.

كما تم اتهامه بأنه وصف لاعب خط وسط فريق فياريال، سامو تشوكويزي، بأنه قرد في مباراة أخرى بالدوري.

والنيجيري تشوكويزي وفينيسيوس من السود.

كانت لجنة مكافحة العنف الإسبانية قد فرضت على المشجع بالفعل غرامة قدرها 4000 يورو (4300 دولار) وفرضت عليه حظرا من دخول الملاعب لمدة عام. وألغى مايوركا عضويته في النادي لمدة ثلاث سنوات.

وتعرض فينيسيوس (22 عاما) للإهانات منذ وصوله إلى إسبانيا قبل خمس سنوات. وتقدم الدوري الإسباني، الذي كان من بين الأطراف التي اتهمت مشجع مايوركا بالعنصرية، بعدة شكاوى رسمية للسلطات بشأن الإهانات التي تعرض لها البرازيلي، مع تعليق بعضها.

وزاد الدوري، مؤخرا، عدد المراقبين في المباريات لتحديد الجناة عندما يلعب فينيسيوس.