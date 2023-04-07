مبابي ينتقد مقطعا مصورا ترويجيا لباريس سان جيرمان

صرح مبابي أنه لم يتم إخباره بكيفية استخدام المقابلة التي أجريت معه داخل الملعب.

عبر النجم عن انزعاجه لجعله محور تركيز مقطع مصور ترويجي لباريس سان جيرمان مع استبعاد ليونيل ميسي ونيمار وزملائه الآخرين في الفريق الباريسي.

وقال مبابي، أمس الخميس، عبر حسابه على تطبيق إنستغرام "أنا لست موافقا على هذا المقطع المصور المنشور... باريس سان جيرمان ناد رائع وعائلة كبيرة، لكنه بالتأكيد ليس كيليان سان جيرمان".

مبابي هو الشخص الوحيد الذي تحدث في المقطع المصور الذي وجهه النادي هذا الأسبوع إلى المشجعين الذين يسعى لإقناعهم بشراء تذاكر الموسم.

وشوهد زملاء آخرون في الفريق، مثل حارس المرمى جيانلويجي دوناروما، في بعض لقطات المقطع المصور.

وأوضح مبابي أنه لم يتم إخباره بكيفية استخدام المقابلة التي أجريت معه داخل الملعب.

وقال قائد منتخب فرنسا إنه "بدت وكأنها مقابلة عادية خلال يوم تسويقي للنادي".

كما تحدث مبابي، البالغ من العمر 24 عاما، عن مدى أهمية المشجعين لنادي مسقط رأسه.

تم نشر المقطع المصور بعد أيام من إطلاق صيحات استهجان استهدفت النجم الأرجنتيني ميسي من جانب بعض المشجعين في بارك دي برانس (ملعب ساحة الأمراء) قبل خسارة متصدر الدوري الفرنسي بنتيجة 1-0 أمام ليون، يوم الأحد.

ولا يزال باريس سان جيرمان يتصدر ترتيب فرق الدوري الفرنسي (ليغ 1) لهذا الموسم بفارق ست نقاط عن أقرب منافسيه، لكنه خرج من دوري أبطال أوروبا، حيث خسر على أرضه وخارج أرضه أمام بايرن ميونيخ.