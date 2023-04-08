المغربي أمرابط يحصل على الضوء الأخضر لخوض تجربة جديدة

حصل المغربي أمرابط على وعد من فريقه فيورنتينا الإيطالي بالرحيل خلال الميركاتو الصيفي، وخوض تجربة جديدة في الموسم القادم.

تطرق محمد سنوح وكيل أعمال النجم المغربي، سفيان أمرابط، إلى إمكانية رحيل اللاعب عن صفوف فيورنتينا في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وذكر سنوح أنه "في الوقت الحالي لم نتلق أي عرض للصيف، لكن فيورنتينا مستعد للاستماع والتفاوض"؛ حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأضاف "هذا وعد قطعه فيورنتينا أمامنا عندما رفض رئيس الفريق، جميع العروض التي حصل عليها أمرابط في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأشار إلى أنه "تلقينا العديد من العروض خلال سوق الانتقالات في كانون الثاني/ يناير الماضي، بما في ذلك عرض من مانشستر يونايتد، لكن لم نتوصل لاتفاق".

واختتم "الانتقال إلى برشلونة؟ لقد رفض رئيس فيورنتينا رحيل أمرابط في الشتاء؛ لأنه يمثل قيمة كبيرة بعد الدور الذي لعبه في مونديال قطر 2022".

وذكرت بعض التقارير، أن برشلونة قدم عرضا لضم أمرابط في الشتاء الماضي، على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، وينوي التحرك مجددا في صيف 2023 للتعاقد مع النجم المغربي.