سان جيرمان يستعيد نغمة الفوز وفارق الست نقاط في الصدارة

رفع ميسي رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم مع 13 تمريرة حاسمة أيضا.

استعاد باريس سان جيرمان فارق النقاط الست عن منافسه المباشر لنس الذي يلتقيه الأسبوع المقبل، بفوزه على مضيفه نيس بهدفين نظيفين في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا.

ورفع سان جيرمان رصيده إلى 69 نقطة مقابل 63 للنس الفائز على ستراسبورغ 2-1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

دخل نيس المباراة وهو لم يخسر في آخر 14 مباراة في مختلف المسابقات (8 انتصارات و6 تعادلات) وهي ثاني أفضل سلسلة له في تاريخه بعد الأولى بين آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر عام 1984. كما أنه لم يخسر في آخر 10 مباريات خاضها على أرضه في الدوري (5 انتصارات و5 تعادلات).

وخاض مدافع باريس سان جيرمان البرازيلي ماركينيوس مباراته الرقم 400 مع فريقه فبات ثالث أكثر لاعبا تمثيلا في صفوفه في مختلف المسابقات بعد جان مارك بيلورجيه (435) والإيطالي ماركو فيراتي (409).

في المقابل، كان كريستوف غالتييه مدرب فريق العاصمة يواجه فريقه السابق.

ويواجه غالتييه ضغوطا كبيرة على رأس الجهاز الفني لسان جيرمان لا سيما بعد خروجه من دوري الأبطال بخسارة فريقه ذهابا وإيابا في ثمن النهائي أمام بايرن ميونخ وتراجع مستوى فريقه في الأسابيع الأخيرة بعد خسارته مباراتين تواليا على أرضه أمام رين وليون في المرحلتين الأخيرتين.

وبعد أن أصاب البرتغالي دانيلو القائم بكرة رأسية (22)، نجح الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أطلق أنصار سان جيرمان في المباراة الأخيرتين صافرات الاستهجان ضده، في التسجيل مستغلا تمريرة عرضية من البرتغالي نونو مينديز (26).

ورفع ميسي رصيده إلى 14 هدفا في الدوري هذا الموسم مع 13 تمريرة حاسمة أيضا.

ورد نيس بمحاولات خجولة عموما قبل أن يتصدى حارس سان جيرمان الإيطالي جانلويجي دوناروما ببراعة لكرة رأسية ماكرة من تيريم موفي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وضغط نيس في مطلع الشوط الثاني وكاد المدافع البرازيلي دانتي يدرك التعادل لكن كرته اصطدمت بالعارضة ثم القائم قبل أن يشتت ماركينيوس الخطر (51).

ونجح سان جيرمان في حسم النتيجة في صالحه عندما رفع ميسي ركلة ركنية تطاول لها المدافع الإسباني المخضرم سيرجيو راموس فوق الجميع وأودعها رأسية داخل الشباك (76).