صلاح يحقق رقما مذهلا ويضع كلوب في موقف محرج!

جعل صلاح مدربه كلوب يتصور أن الكرة سكنت الشباك، ليحتفل بهدف لم يسجل، قبل أن يتفاجأ بالكرة خارج الشباك.

وضع النجم المصري، محمد صلاح، مدرب فريقه ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، في موقف محرج خلال المباراة أمام آرسنال التي انتهت بالتعادل بهدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الـ30 من الدوري الممتاز.

وحصل صلاح على ضربة جزاء في الدقيقة 30 من عمر المباراة، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم آرسنال بهدفين مقابل هدف لليفربول.

وتقدم صلاح لتسديد ضربة الجزاء، في الوقت الذي رفض فيه كلوب متابعة الضربة، وأدار ظهره للملعب.

وفشل صلاح في التسجيل من علامة الجزاء، وسدد الكرة خارج المرمى، وهو ما نال تفاعلا كبيرا من الجماهير، جعل كلوب يتصور أن الكرة سكنت الشباك، ليحتفل بهدف لم يسجل، قبل أن يتفاجأ بالكرة خارج الشباك.

ومع ذلك، أصبح النجم المصري أول لاعب يلمس الكرة أكثر من 20 مرة في منطقة جزاء الخصم، ويسدد أكثر من 10 كرات في مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز في آخر 7 مواسم؛ وفقا لشبكة "سكواكا".