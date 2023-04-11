جيرونا يفرض التعادل على برشلونة في "كامب نو"

فرض جيرونا التعادل على برشلونة في "كامب نو" في ختام مباريات الجولة 28 من الدوري الإسباني.

فرض جيرونا نتيجة التعادل السلبي على جاره برشلونة، الإثنين، في مباراة أقيمت على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

قدم الفريقان أداء دون المستوى المنتظر، حيث فرض برشلونة أفضلية بسيطة في نسبة الاستحواذ، لكنه خلق عددا قليلا من الفرص المباشرة، في حين لعب جيرونا على المرتدات التي أقلقت قليلا دفاع الخصم.

جماهير برشلونة (Getty Images)

أخطر المحاولات كانت من نصيب جيرونا الذي كاد يخطف التقدم، حين انفرد فالنتين كاستيلانوس بشكل كامل بمرمى برشلونة وحارسه تير شتيغن، لكن المهاجم الأرجنتيني سدد بجوار القائم الأيمن وأضاع الفرصة بغرابة شديدة.

ويمتلك برشلونة في رصيده 72 نقطة تضعه على قمة جدول الترتيب بفارق 13 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد، في حين يحتل جيرونا المركز الحادي عشر بـ35 نقطة.