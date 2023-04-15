روما يسعى إلى ضم نجم ليفربول لتعزيز هجومه

أبدى روما اهتمامه بالتعاقد مع نجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، الذي سبق وأبدى إنتر ميلان أيضا رغبته في الحصول على خدماته.

يسعى فريق روما الإيطالي إلى التعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي لتعزيز هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويفكر روما في ضم مهاجم ليفربول، البرازيلي روبرتو فيرمينو، لتدعيم الخط الأمامي في الموسم الكروي القادم؛ حسبما أوردت شبكة "BBC" البريطانية.

وأشارت إلى أن مهاجم روما الحالي، تامي أبراهام، قد يرحل نهاية الموسم، لذلك حدد الفريق الإيطالي فيرمينو كهدف رئيسي.

ونوهت أن فيرمينو سيغادر ليفربول بنهاية الموسم مجانا، ما سيكون أمرا جيدا لروما ضمه في صفقة انتقال حر، لافتة إلى أن الاتصالات جارية بالأيام الحالية بين مدير روما، تياغو بينتو، ووكلاء اللاعب لضمه.

يشار إلى أن إنتر ميلان كان قد أبدى رغبته في ضم فيرمينو، في ظل كبر سن إدين دجيكو وتراجع مستويات روميلو لوكاكو، بالإضافة للإصابات المتكررة لخواكين كوريا.