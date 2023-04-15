ريال مدريد يستهدف التعاقد مع لاعب إيطالي

يتابع أنشيلوتي اللاعب الإيطالي الشاب عن كثب، ودفع كشافة ريال مدريد لمشاهدته في العديد من المناسبات.

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، اهتمامه بالتعاقد مع لاعب إيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وطلب أنشيلوتي من إدارة الفريق الملكي ضم لاعب تورينو، صامويل ريتشي، عقب نهاية الموسم؛ حسبما أوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وأضافت الصحيفة أن "أنشيلوتي يتابع اللاعب الإيطالي الشاب عن كثب، ودفع كشافة ريال مدريد لمشاهدته في العديد من المناسبات".

وأوضحت أن ريتشي انضم مؤخرا للمنتخب الإيطالي، ويعتبره مسؤولو تورينو لاعبا غير قابل للمس داخل الفريق.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن تورينو قد يعيد التفكر في التخلي عن لاعبه الشاب، إذا وصل عرض يبلغ 25 مليون يورو.

ويحظى ريتشي بمتابعة أيضا من قبل إنتر ميلان، ونابولي خلال الموسم الحالي.