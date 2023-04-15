عودة ميسي إلى الليغا تتحكم بمصير 3 صفقات لبرشلونة

يمثل قانون اللعب المالي النظيف العقبة الكبرى أمام عودة ميسي إلى برشلونة، فيما تتحكم الصفقة في مصير 3 تعاقدات محتملة للفريق الكاتالوني.

يتحكم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، بمصير ثلاث صفقات لبرشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع باريس سان جيرمان الفرنسي عقب نهاية الموسم، إذ ربطت عدة تقارير إمكانية عودته إلى برشلونة بصفقة مجانية.

وتخطط إدارة برشلونة لعودة ميسي في الموسم القادم، لكن لا يزال قانون اللعب المالي النظيف يمثل العقبة الكبرى؛ حسبما قالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وبسبب تلك العقبة ستتحكم صفقة ميسي في مصير 3 تعاقدات محتملة للنادي الكاتالوني، الصيف المقبل.

ويضع برشلونة أولوية لضم ميسي، بالإضافة إلى إينييجو مارتينيز (أتلتيك بيلباو)، وإلكاي غوندوغان (مانشستر سيتي) عبر صفقات مجانية.

في المقابل، فإن التعاقد مع الثلاثي البرازيلي فيتور روكي، والبلجيكي يانيك كاراسكو (أتلتيكو مدريد)، والجابوني بيير إيميريك أوباميانغ (تشيلسي)، سيعتمد على الأموال المتبقية بناء على وصول ميسي أم لا.