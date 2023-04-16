روديغر مدافع ريال مدريد يتعرض لإساءات عنصرية بعد مباراة قادش

تعرض مدافع ريال مدريد، أنطونيو روديغر، لإساءات عنصرية من قبل المشجعين بعد مباراة الفريق أمام قادش بالدوري الإسباني، أمس السبت.

أظهر مقطع مصور نشرته وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، جماهير قادش وهي توجه الإهانات إلى روديغر بعد أن ذهب إلى المدرجات لمنح قميصه إلى شخص بدا أنه من مشجعي ريال مدريد. كما تم إلقاء أشياء على المدافع الألماني صاحب البشرة السمراء.

تبادل روديغر بضع عبارات مع بعض الجماهير وهم يصرخون في وجهه قبل منح قميصه وتقديمه التحية لبعض المشجعين. وجاء شخصان بدا أنهما من أعضاء فريق ريال مدريد ليقتادا اللاعب بعيدا عن الجماهير. جرت الواقعة بعد فوز ريال مدريد بهدفين نظيفين على قادش المهدد بالهبوط.

شابت العنصرية كرة القدم الإسبانية هذا الموسم، حيث تم استهداف فينيسيوس جونيور، زميل روديغر، خلال عدة مباريات. في وقت سابق من هذا الشهر، أدلى المهاجم البرازيلي بشهادته ضد أحد مشجعي مايوركا الذي وصفه بالقرد خلال إحدى المباريات. كما اتهم نفس المشجع بإهانة لاعب وسط فياريال، صامويل تشوكويزي، في مباراة أخرى بالدوري.

قدم الدوري الإسباني عدة شكاوى رسمية إلى السلطات بشأن الإهانات ضد فينيسيوس، وقد تم بالفعل تعليق بعضها. كما زادت رابطة الدوري، مؤخرا، عدد شاشات المراقبة في مباريات مدريد للتعرف على مقترفي الجرم. وأوقف بلد الوليد، مؤخرا، 12 من حاملي التذاكر الموسمية أثناء التحقيق في الإساءة اللفظية المزعومة لفينيسيوس.

ومن المتوقع أن تبدأ المحاكمة الأولى ضد مشجع أساء عنصريا إلى لاعب في إسبانيا هذا العام بعد تصريحات أدلى بها أحد مشجعي إسبانيول بحق مهاجم أتلتيك بلباو، إينياكي ويليامز، قبل بضع سنوات.