التعادل الإيجابي يحسم مواجهة آرسنال ووست هام

حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلها مواجهة آرسنال مع جاره وست هام يونايتد، أمس الأحد، في مباراة أقيمت على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

بدأ آرسنال المباراة بشكل مثالي ونجح في أخذ الأسبقية بهدف مُبكر جاء عند الدقيقة 7 من عرضية مميزة أرسلها بن وايت إلى البرازيلي غابرييل خيسوس الذي أودعها المرمى بباطن قدمه اليمنى.

وبعد مرور 3 دقائق فقط أضاف "الغانرز" هدفا ثانيا أحرزه النرويجي مارتين أوديغارد الذي استغل كرة مرفوعة من البرازيلي الآخر غابرييل مارتينيلي تابعها بلمسة واحدة عن يمين حارس وست هام.

ومن خطأ ارتكبه مدافع آرسنال، البرازيلي غابرييل ماغاليس، داخل منطقة الجزاء على مواطنه لوكاس باكيتا، احتسب الحكم ركلة جزاء ترجمها الجزائري سعيد بن رحمة إلى هدف تقليص الفارق لفريقه وست هام في الدقيقة 33.

وشهدت الدقيقة 51 احتساب ركلة جزاء لصالح آرسنال، لكن بوكايو ساكا سدد الكرة بعيدا عن الشباك مُهدرا فرصة الابتعاد بالنتيجة على فريقه، ليأتي العقاب قاسيا من وست هام الذي أدرك التعادل من هجمة مرتدة أنهاها جارود بوين بتسديدة عن يسار رامسديل في الدقيقة 54.

وعلى الرغم من تعثره بقي آرسنال محتفظا بصدارة الترتيب برصيد 74 نقطة، في حين كسب وست هام تعادلا ثمينا رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس عشر.