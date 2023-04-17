سلة: سيدات "فنربهتشه" التركي يتوجن ببطولة الدوري الأوروبي

تُوّجت سيدات "فنربهتشه" التركي ببطولة الدوري الأوروبي إثر فوزهن على نادي "يني شهير" التركي بنتيجة 99-69.

توجت سيدات نادي "فنربهتشه" التركي، أمس الأحد، ببطولة الدوري الأوروبي لكرة السلة للسيدات.

وجاء تتويج فنربهتشه" على حساب مواطنه نادي بلدية "يني شهير" بنتيجة 99 نقطة مقابل 69 في المباراة النهائية التي جمعت الناديين التركيين على ملعب "كرالوفكا أرينا" بالعاصمة التشيكية براغ.

بدأ فنربهتشه ممثل مدينة إسطنبول المنافسة بقوة إذ استطاع إنهاء الربع الأول بنتيجة 29-17 على حساب نادي "يني شهير" ممثل مدينة مرسين.

وفي الربع الثاني واصل فنربهتشه التقدم وأنهاه بنتيجة 57-24، ثم عززه بتقدم في الربع الثالث بنتيجة 77-44.

وجاء الربع الرابع والأخير، بتقدم وفوز مستحقين لفنربهتشه على حساب مواطنه، منهيا المباراة بنتيجة 99-69.