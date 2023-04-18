بطولة مصر: الأهلي يبتعد بالصدارة والزمالك يتعادل في أول مباراة لأوسوريو

تغلب الأهلي على مضيفه سموحة 2-0، أمس الإثنين، بملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، وتعادل الزمالك في أول مباراة له بقيادة مدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع نادي المقاولون العرب

ابتعد الأهلي بالصدارة بفوز ثمين على مضيفه سموحة 2-0، أمس الإثنين، بملعب الجيش ببرج العرب، في افتتاح منافسات المرحلة السادسة والعشرين من الدوري المصري لكرة القدم، فيما اكتفى الزمالك في أول مباراة بقيادة مدربه الجديد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالتعادل مع نادي المقاولون العرب 2-2.

سجل ثنائية الأهلي محمد شريف (28) ومحمود عبد المنعم "كهربا" (66) محققا فوزه الرابع تواليا والسادس عشر هذا الموسم.

رفع الأهلي رصيده إلى 53 نقطة في المركز الأول، وله مباراتان مؤجلتان مع حرس الحدود والإسماعيلي، فيما تجمد رصيد سموحة الذي تلقى الخسارة الثانية تواليًا والتاسعة هذا الموسم عند 31 نقطة في المركز التاسع.

وبعد ضغط من الأهلي، ترجم أخيرًا تفوقه إلى هدف من تمريرة عرضية لمحمد هاني داخل منطقة الجزاء وصلت لمحمد شريف سددها قوية سكنت الزاوية اليسرى العليا لمرمى سموحة.

وكاد حسام حسن يدرك التعادل لسموحة بعدما استغل التمريرة الخاطئة لمحمود متولي في وسط ملعب الأهلي، انفرد وسدد من على حدود منطقة الجزاء ارتدت من وجه محمد الشناوي إلى رمية تماس (36).

وضاعف الأهلي تقدمه من هجمة منظمة وصلت على إثرها الكرة لكهربا على حدود منطقة الجزاء سددها مباشرة سكنت الشباك إلى يمين الهاني سليمان (66).

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء لمحمد الشناوي لضربه أحمد حكم بدون كرة.

وسقط الزمالك في أول مباراة بقيادة أوسوريو في فخ التعادل مع ضيفه المقاولون العرب 2-2 بملعب القاهرة الدولي.

سجل للمقاولون العرب النيجيري جون أوكلي (25) والبديل فادي فريد (90+2) فيما سجل للزمالك أحمد سيد "زيزو" (34) ومصطفى شلبي (58 من ركلة جزاء).

رفع الزمالك رصيده ألى 40 نقطة في المركز الرابع، ورفع المقاولون رصيده إلى 36 نقطة في المركز السادس.

ومن هجمة مرتدة للمقاولون مرر الموريتاني مامادو نياس الكرة داخل منطقة الجزاء لتصل لجون أوكلي سددها مباشرة سكنت الشباك إلى يسار محمد صبحي.

رد الزمالك بهدف التعادل من رمية تماس نفذها التونسي حمزة المثلوثي داخل منطقة الجزاء اخطأها دفاع المقاولون لتصل لزيزو سددها مباشرة إلى يسار أبو السعود.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للزمالك إثر عرقلة محمد مجلي لمصطفى شلبي انبرى لها الأخير وسددها إلى يمين أبو السعود.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، ومن هجمة مرتدة للمقاولون أخطأ حسام عبد المجيد في إبعاد الكرة من أمام مرماه، لتصل لفادي فريد سددها داخل الشباك إلى يسار محمد صبحي.