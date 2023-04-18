ميسي يبقي احتمال عودته قائما في محادثاته مع نجوم برشلونة

ترك ميسي الذي لا يزال على اتصال بالعديد من زملائه السابقين في برشلونة احتمال عودته قائما في محادثات خاصة بينهم.

يحظى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، باهتمام كل من في برشلونة الإسباني من أجل العودة إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وترك ميسي برشلونة في صيف 2021 لينضم إلى باريس سان جيرمان الفرنسي في صفقة انتقال حر، والآن ينتهي عقده عقب نهاية الموسم الجاري ولم يتم الاتفاق على توقيع عقد جديد.

ولا يزال ميسي على اتصال بالعديد من زملائه السابقين في الفريق الكاتالوني، وفي محادثات خاصة بينهم ترك احتمال عودته قائما؛ وفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية.

وأشارت إلى أن نجوم برشلونة سوف يسعدون برؤية ميسي بالقميص رقم 10 في البارسا من جديد، خاصة وأنه أثبت خلال مونديال قطر، أنه ما زال قادرًا على صنع الفارق.

وأوضحت أن المدير الفني للبارسا، تشافي هيرنانديز، سيكون أول من يرحب به، خاصة بعدما كشف صراحة أنه يرغب في العمل مع ليو مرة أخرى، كما أيد نجم الفريق روبرت ليفاندوفسكي عودة البرغوث من جديد.

وقد صرح أكثر من مسؤول في برشلونة، بوجود اهتمام بعودة ميسي من جديد، ونوه رئيس النادي، خوان لابورتا، بذلك أكثر من مرة.