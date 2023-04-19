استبعاد روسيا من منافسات كرة السلة للرجال في أولمبياد 2024

قرر الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا) عدم مشاركة روسيا في بطولة كرة السلة الأولمبية للرجال في باريس العام المقبل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة السلة (فيبا)، أمس الثلاثاء، استبعاد روسيا من التأهل إلى بطولة كرة السلة الأولمبية للرجال في باريس العام المقبل.

وكان القرار متوقعا على نطاق واسع منذ منع "فيبا" الفرق الروسية من المشاركة الدولية بعد فترة وجيزة من غزو موسكو لأوكرانيا، العام الماضي.

وتفضل اللجنة الأولمبية الدولية السماح للرياضيين الفرديين من روسيا وحليفتها بيلاروسيا بالمنافسة كلاعبين محايدين، ولكن ليس كفرق وطنية، كما هو الحال في كرة السلة.

وقال "فيبا" في بيان، نقلا عن توصيات اللجنة الأولمبية الدولية، إن تصنيف روسيا العالمي كان عاليا بما يكفي لخوض بطولات ما قبل التصفيات الأولمبية هذا العام، لكن هذا المكان سيمنح لبلغاريا باعتبارها ثاني أفضل فريق من أوروبا.

وغاب المنتخب الروسي لكرة السلة سيدات عن التأهل بالفعل عندما تم منعه من المشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم وبطولة أوروبا العام الماضي.

ولا يستطيع منتخبا بيلاروسيا للرجال والسيدات التأهل.