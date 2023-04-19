جيرو يحسم مصيره مع ميلان

قال جيرو (36 عامًا) لشبكة "سكاي سبورت" بعد تمديد العقد "أنا سعيد وفخور جدًا... إنها الطريقة المثالية للاحتفال بليلة أمس".

جدّد المهاجم الدولي الفرنسي، أوليفييه جيرو، الأربعاء عقده مع ميلان لمدة عام واحد حتى 2024، بعد يوم من تسجيله الهدف الذي ساهم في تأهل الفريق الإيطالي إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وجاء في بيان للنادي اللومباردي "ميلان فخور بالإعلان أن أوليفييه جيرو جدد عقده مع النادي".

وأكد أبطال إيطاليا لوكالة "فرانس برس" أن العقد الجديد للدولي الفرنسي ينتهي مع نهاية الموسم المقبل.

وسجل جيرو هدفًا خلال التعادل 1-1 مع مضيفه نابولي في إياب الدور ربع النهائي من دوري الأبطال الثلاثاء، ليتأهل ميلان على حساب نظيره الإيطالي بفوزه 2-1 في مجموع المباراتين إلى نصف النهائي للمرة الأولى منذ العام 2007 عندما حقق اللقب القاري.

وقال جيرو (36 عامًا) لشبكة "سكاي سبورت" بعد تمديد العقد "أنا سعيد وفخور جدًا... إنها الطريقة المثالية للاحتفال بليلة أمس".

وسجل جيرو، أفضل هداف في تاريخ منتخب فرنسا، 27 هدفًا لميلان منذ وصوله من تشيلسي الإنجليزي في صيف 2021.

وساهم العام الماضي في قيادة ميلان إلى لقبه الأول في الدوري منذ 11 عامًا. يحتل راهنًا المركز الرابع على بُعد 22 نقطة من نابولي المحلق الذي يسير نحو لقب أول في "سيري أ" منذ 1990.