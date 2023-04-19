شرطة لندن تحقق في إساءة عنصرية بحق ساكا لاعب آرسنال

فتحت الشرطة في لندن تحقيقا في تغريدة ذات طابع عنصري بحق بوكايو ساكا نشرت بعد أن أهدر ركلة جزاء في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ)، ظهر فيها تعديل لوجه ساكا ليبدو وكأنه قرد إلى جانب كلمات مسيئة.

تحقق شرطة لندن في تغريدة ذات طابع عنصري بحق بوكايو ساكا نشرت بعد أن أهدر لاعب خط وسط آرسنال ركلة جزاء في إحدى مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز (بريميرليغ).

نشرت الرسالة على تويتر بعد فترة وجيزة من تعادل آرسنال بنتيجة 2-2 مع وست هام، يوم الأحد، وظهر فيها تعديل لوجه ساكا ليبدو وكأنه قرد إلى جانب كلمات تعني "لقد كلفنا هذا المهرج الدوري".

وتحت الرسالة، قام مستخدم آخر على تويتر بوضع إشارة إلى شرطة العاصمة، وقال إن الرسالة "جريمة كراهية".

وردت الشرطة، يوم الثلاثاء، قائلة إنه "تم الإبلاغ عن هذا بالفعل، ويتم التحقيق فيه الآن".

وتم حجب حساب الشخص الذي نشر الرسالة أمام الجمهور اعتبارا من يوم الثلاثاء.

أهدر ساكا ركلة الجزاء عندما كانت النتيجة 2-1 في وقت مبكر من الشوط الثاني من المباراة.

وعادل وست هام النتيجة بعدها بدقائق، ليترك آرسنال متقدما بفارق أربع نقاط عن مانشستر سيتي بعد أن كان الفارق ست نقاط، الأسبوع الماضي.

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتعرض فيها ساكا لإساءات عنصرية على وسائل التواصل الاجتماعي بعد فشله في إحراز ركلة جزاء، إذ كان ضحية للأمر نفسه خلال مشاركته في خسارة منتخب إنجلترا بركلات الترجيح أمام منتخب إيطاليا في نهائي بطولة أمم أوروبا عام 2021.

وكان ساكا قد تعرض لسوء المعاملة إلى جانب زميليه صاحبي البشرة السمراء أيضا، ماركوس راشفورد وغادون سانشو، اللذين لم يحرزا كذلك ركلتي الترجيح خاصتهما خلال نفس المباراة.