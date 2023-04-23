الأهلي يهزم الرجاء ويقترب من نصف نهائي أبطال إفريقيا

هزم الأهلي الرجاء واقترب من نصف نهائي أبطال إفريقيا وتغلب ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف لهدف.

حقق الأهلي المصري فوزا مستحقا على ضيفه الرجاء الرياضي المغربي بهدفين نظيفين، أمس السبت، في ذهاب الدور ربع نهائي من دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم، فيما انتصر ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي على مضيفه شباب بلوزداد الجزائري بأربعة أهداف لهدف ضمن الدور ذاته.

جاء الهدف الأول للأهلي من كرة مرفوعة للتونسي علي معلول تابعها محمد عبد المنعم برأسية جميلة في الشباك عند الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل ضائع لعمر الشوط الأول.

وأمن حمدي فتحي انتصار "المارد الأحمر" بهدف ثان مع حلول الدقيقة 84 بعد تمريرة حاسمة من بيرسي تاو وضعته في موقف مناسب ليُسدد بقوة داخل المرمى.

وضمن الدور ذاته، التقى شباب بلوزداد الجزائري مع ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في مباراة انتهت بنفس التوقيت بانتصار الأخير بأربعة أهداف لهدف.

وسجل رباعية صن داونز كل من، بيتر شالوليلي (هدفين)، ونيو مايما، وكاسيوس ميلولا، في الدقائق 6 و20 و51 و90+2، بينما أحرز هدف شباب بلوزداد الوحيد لاعب الوسط ميلود ربيعي عند الدقيقة 45+3.

ومن المقرر أن تقام مباريات الإياب في 29 نيسان/ أبريل الجاري.