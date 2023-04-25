أتلانتا يتفوق على روما بثلاثية في "بيرغامو"

تفوق فريق أتلانتا على روما بثلاثية في "بيرغامو" في ختام منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

تغلب أتلانتا على ضيفه روما بثلاثة أهداف لواحد، الإثنين، في ختام منافسات الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

تقدم أتلانتا أولا بعد تمريرة عرضية مثالية من الكولومبي دوفان زاباتا وصلت منها الكرة إلى الكرواتي ماريو بازاليتش الذي حولها بباطن قدمه داخل المرمى في الدقيقة 39.

واستغل المدافع رافائيل تولوي كرة مرتدة من الحارس روي باتريسيو ليُسجل الهدف الثاني لأصحاب الأرض عند الدقيقة 74، قبل أن يُحرز لورينزو بليغريني هدفا لروما في الدقيقة 83 بتسديدة ذكية من خارج حدود الجزاء.

فرحة فريق العاصمة لم تدم سوى بضع ثوانٍ حتى نجح فريق "بيرغامو" في إضافة هدف ثالث أحرزه ثيون كووبميينيرز بعد خطأ فادح من باتريسيو.

ورفع أتلانتا رصيده إلى 52 نقطة عزز بها موقعه في المركز السابع، فيما ظل روما رابعا بـ56 نقطة.