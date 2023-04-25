برشلونة يحصل على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار لتجديد كامب نو

حصل نادي برشلونة الإسباني، الإثنين، على تمويل بقيمة 1.6 مليار دولار من عدة مستثمرين للبدء في تجديد ملعب كامب نو.

قال برشلونة إن أصول النادي لم تستخدم كضمان، ولم تكن هناك حاجة لأخذ رهن عقاري على الملعب.

ويقف نحو 20 مستثمرا إلى جانب "بعض الكيانات المالية المرموقة الرئيسية حول العالم" وراء التمويل.

وأضاف النادي أن التمويل يتألف من أقساط مختلفة يتم دفعها تدريجيا في خمس وسبعة وتسعة و20 و24 سنة "بهيكل مرن" و"فترة سماح".

وسيبدأ برشلونة في سداد التمويل بمجرد الانتهاء من أعمال التجديد في الاستاد، حيث جرت زيادة سعة المقاعد في أكبر ملعب في أوروبا من 99300 إلى 105 آلاف مقعد.

وأكد النادي في بيان أن "المشروع يشكل ضرورة لارتباطه بالحفاظ على مكانة نادي برشلونة في طليعة الرياضة العالمية، وهو أحد أسس الانتعاش الاقتصادي للنادي والقدرة على البقاء في المستقبل وأداة لتمكين استمرار نموذج الحوكمة، حيث يزيد عدد أعضاء النادي عن 146 ألف عضو".