روسيا تنسحب من أول بطولة كرة قدم لمنتخبات منطقة آسيا الوسطى

لن يشارك المنتخب الروسي، المحروم من المنافسة أوروبيًا ودوليًا بسبب غزو بلاده أوكرانيا، في النسخة الأولى من بطولة منتخبات آسيا الوسطى في كرة القدم بعد أن كان اسمه مدرجًا في القرعة.

دُعي الاتحاد الروسي للمشاركة، لكنه رفضها هذا الأسبوع زاعمًا أن السبب يعود إلى الجدول المزدحم، على الرغم من حظره من بطولات الاتحادين الأوروبي للعبة "ويفا" والدولي "فيفا".

ومع ذلك، قدّم مدرب المنتخب فاليري كاربين سببًا مختلفًا قائلاً إنه يشعر بالقلق من ارتفاع درجات الحرارة وإصابة لاعبيه بسبب العشب الاصطناعي.

وأقيمت قرعة البطولة الودية في دوشانبي، عاصمة طاجيكستان، اليوم الأربعاء، بمشاركة 7 منتخبات هي أفغانستان، إيران، قيرغيزستان، أوزبكستان، طاجيكستان، تركمانستان إلى جانب عُمان كضيف خاص.

وسُحبت القرعة قبل أيام من زيارة مقررة لرئيس فيفا السويسري جاني إنفانتينو إلى طاجيكستان.

وستغيب كازاخستان كونها عضو في ويفا وليس في الاتحاد الآسيوي للعبة.

وظلت روسيا عضوًا في ويفا على الرغم من تلويحها بالانضمام إلى الاتحاد الآسيوي بعد منعها من المشاركة في تصفيات كأس أوروبا 2024.