مانشستر سيتي ينتصر على أرسنال برباعية في قمة "الاتحاد"

دخل السيتي المباراة بنسق هجومي مرتفع ترجمه البلجيكي كيفن دي بروين مبكرا إلى هدف أول عند الدقيقة 7، حين تسلم الكرة من إيرلينغ هالاند، قبل أن يلمح تقدم آرون رامسديل ويُسدد في زاوية صعبة على حارس مرمى أرسنال.

انتصر مانشستر سيتي على ضيفه أرسنال بأربعة أهداف لواحد، الأربعاء، في قمة الجولة 33 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

دخل السيتي المباراة بنسق هجومي مرتفع ترجمه البلجيكي كيفن دي بروين مبكرا إلى هدف أول عند الدقيقة 7، حين تسلم الكرة من إيرلينغ هالاند، قبل أن يلمح تقدم آرون رامسديل ويُسدد في زاوية صعبة على حارس مرمى أرسنال.

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سيطرة "السيتيزن" استمرت دون أي رد فعل حقيقي من أرسنال، الأمر الذي أثمر هدفا ثانيا إثر مخالفة نفذها دي بروين مرفوعة إلى داخل منطقة الخصم، طار لها جون ستونز ووضعها برأسية جميلة داخل المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت الضائع لعمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال لتأتي الضربة الثالثة لأرسنال عن طريق المتألق دي بروين الذي تبادل الكرة مع النرويجي هالاند ثم أسكن الكرة الشباك عن يسار رامسديل في الدقيقة 54.

وانخفض أداء كتيبة المدرب بيب غوارديولا الهجومي قليلا ما أعطى أرسنال المجال لشن هجمات سجل المدافع روب هولدينغ من إحداها هدف تقليص الفارق في الدقيقة 86، غير أن هالاند أعاد الأمور كما كانت بتوقيعه على رابع الأهداف مع حلول الدقيقة الخامسة من الوقت البديل.

بهذا الفوز العريض وصل مانشستر سيتي إلى النقطة 73 وبات على بعد نقطتين فقط من أرسنال الذي بقي متصدرا في الوقت الحالي رغم عجزه عن تحقيق أي انتصار في آخر أربع جولات (3 تعادلات وهزيمة).