توتنهام ينجو من الخسارة بتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد

نجا توتنهام من الخسارة بتعادل مثير أمام مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعادل توتنهام على ملعبه وبين جماهيره مع مانشستر يونايتد بهدفين لمثلهما، الخميس، في ختام الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

أظهر اليونايتد رغبة كبيرة في الوصول إلى شباك أصحاب الأرض، وبالفعل نجح جادون سانشو في تحقيق مبتغى فريقه بتسجيله هدفا مبكرا جاء بعد أقل من 7 دقائق على البداية عندما استقبل كرة من ماركوس راشفورد داخل منطقة الجزاء ثم سددها في الجهة البعيدة عن متناول الحارس.

من جانبه قدم توتنهام واحدا من أسوأ الأشواط هذا الموسم وبدا عاجزا عن اختراق مناطق خصمه وغير مترابط الخطوط، الأمر الذي استغله يونايتد وأضاف هدفا ثانيا في الدقيقة 44 بأقدام راشفورد الذي انفرد ووضع الكرة في الشباك بثقة عالية.

في الشوط الثاني حسّن توتنهام كثيرا من أدائه وتمكن من تقليص الفارق عبر الإسباني بيدرو بورو بعد أن تهادت الكرة أمامه وسط حالة من الدربكة داخل جزاء اليونايتد ليُسددها دون تردد قوية داخل المرمى في الدقيقة 56.

الهدف أشعل الحماسة بين عناصر توتنهام وجعل الفريق يضغط بقوة للعودة بالنتيجة، وهو ما حدث عند الدقيقة 79 بعد تمريرة عرضية من هاري كين استقبلها الكوري الجنوبي هيونغ مين سو بلمسة وضع بها الكرة صعبة على الحارس ديفيد دي خيا لتعانق الشباك.

بهذا التعادل أصبح لدى مانشستر يونايتد 60 نقطة أبقته في المركز الرابع، متقدما بفارق 6 نقاط عن توتنهام الذي يحتل المركز الخامس.