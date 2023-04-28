فيورنتينا يلحق بإنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا

لحق فيورنتينا بإنتر ميلان إلى نهائي كأس إيطاليا على الرغم من تعادله في معقله مع كريمونيزي في إياب نصف النهائي.

بلغ فيورنتينا المباراة النهائية لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم، الخميس، على الرغم من تعادله في معقله مع كريمونيزي دون أهداف في إياب الدور نصف النهائي.

لعب فيورنتينا مهاجما منذ البداية بحثا عن التسجيل تحسبا لأي مفاجأة قد تحدث لاحقا، وفرض الفريق البنفسجي أفضليته على أرض الملعب مجبرا خصمه على التراجع في أغلب فترات المباراة.

وأوجد فيورنتينا كمّا كبيرا من الفرص مقابل محاولتين مباشرتين فقط من جانب كريمونيزي، لم تنجحا في هز الشباك.

واستفاد فيورنتينا من فوزه ذهابا بهدفين نظيفين على أرض كريمونيزي ليلتحق بإنتر ميلان الذي بلغ النهائي، أول من أمس الأربعاء، عقب فوزه على يوفنتوس بهدف وحيد.

ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية في 24 أيار/ مايو المقبل على ملعب "الأولمبيكو" في العاصمة روما.