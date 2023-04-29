ميلان وروما يبقيان على المسافة ذاتها بتعادل مثير

بقي ميلان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف المسجلة على روما الخامس، إذ هما متساويان في المواجهتين المباشرتين (2-2 و1-1) ولديهما فارق الأهداف ذاته (+14).

بقي ميلان وروما على المسافة ذاتها في صراع التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، بتعادلهما المثير 1-1 على الملعب "الأولمبي" في العاصمة السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي.

وفي حين كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، سجل الإنجليزي تامي أبراهام ما بدا أنه هدف الفوز القاتل لروما في الدقيقة 90+4 من أول تسديدة على المرمى في اللقاء من قبل الفريقين.

لكن البديل البلجيكي ألكسيس ساليماكيرز خطف التعادل لميلان في الدقيقة 90+7 من أول تسديدة أيضًا لفريقه على المرمى، بعد أن تابع عرضية طويلة نفذها البرتغالي رافايل لياو نحو القائم الثاني.

وبقي ميلان في المركز الرابع برصيد 57 نقطة ويتقدم بفارق الأهداف المسجلة على روما الخامس، إذ هما متساويان في المواجهتين المباشرتين (2-2 و1-1) ولديهما فارق الأهداف ذاته (+14).

وستكون الفرصة متاحة لإنتر السادس (54 نقطة) لخطف المركز الرابع بفارق الأهداف عن الفريقين، في حال فوزه على ضيفه لاتسيو الثاني الأحد، وهي المباراة التي ستشكل فرصة لنابولي للتتويج بطلا للمرة الأولى منذ 1990 في حال فوزه على ساليرنيتانا مقابل تعادل أو سقوط لاتسيو.

وقال مدرب روما، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد المباراة "لسنا فريقًا ثريًا، ليست لدينا تشكيلة كبيرة، في كل مرة نخسر فيها لاعبًا تكون هذه مشكلة كبيرة. أنا طبعًا حزين لأن النقاط الثلاث كانت بين أيدينا، ولكن فخري أكبر من حُزني".

ويعاني فريق العاصمة من الإصابات مع غياب المدافعين الإنجليزي كريس سمولينغ والإسباني دييغو يورنتي والهولندي ريك كارسدورب، كما غاب مواطن الأخير لاعب الوسط جورجينيو فينالدوم في حين أن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا بقي على مقاعد البدلاء لعدم تعافيه كليًا.

وخسر روما بعد ربع ساعة جهود مدافعه الألباني ماراش كومبولا، ودخل مع بداية الشوط الثاني ستيفن الشعراوي بدلا من أندريا بيلوتي الذي أصيب في ضلوعه بعد اصطدام مع مدافع ميلان الإنجليزي فيكايو توموري الذي خرج بدوره.