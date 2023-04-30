الهلال يتعادل على أرضه مع أوراوا بذهاب نهائي أبطال آسيا

تعادل الهلال على أرضه مع أوراوا بذهاب نهائي أبطال آسيا، إذ سجل سالم الدوسري هدف الفريق السعودي ورد عليه شينزو كوروكي لليابانيين.

تعادل الهلال السعودي مع ضيفه أوراوا ريد دياموندز الياباني بهدف لمثله، السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

بدأ اللقاء بحذر واضح من الطرفين سرعان ما تبدد بهجمة قادها محمد البريك لصالح الهلال لم تُثمر عن شيء بعد تدخل دفاع أوراوا.

الاندفاع الهجومي "للزعيم" أسفر عن هدف في الدقيقة 13 بعد كرة عرضية أرسلها البرازيلي ميشيل ديلغادو مرت من الجميع لتصل إلى سالم الدوسري الذي أودعها الشباك بتسديدة قوية.

الفريق الياباني حاول الرد سريعا، لكن الدفاع السعودي بقيادة علي البليهي وسعود عبد الحميد منع الفريق الياباني من استغلال مرتدتين خطيرتين، قبل أن يتصدى عبد الله المعيوف حارس الهلال لرأسية النرويجي ماريوس هويبروتن في أخر دقائق الشوط الأول.

ونجح أوراوا في تعديل النتيجة من خطأ كارثي ارتكبه البليهي في الدقيقة 53 عندما حاول إبعاد الكرة قبل وصولها إلى شينزو كوروكي، لكنه غالط بها المعيوف وارتطمت بالقائم الأيمن لترتد إلى المهاجم الياباني الذي أودعها المرمى دون تردد.

وعقب الهدف المباغت، ضغط الهلال بقوة على أمل استعادة التقدم وصنع عديد الفرص أبرزها تصويبة من موسى ماريغا ورأسية من ديلغادو، قبل أن يطرد الحكم الدوسري بعد تدخله العنيف على كين أيواو في الدقيقة 86.

ومضت الدقائق دون أن يحدث أي تغيير في النتيجة، لتأتي صافرة الحكم وتعلن نهاية المباراة بتعادل إيجابي أكثر لصالح أوراوا الذي يستقبل الهلال في مواجهة الذهاب على أرضه في 6 أيار/ مايو المقبل.