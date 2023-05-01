صلاح يعزز غزارته التهديفية مع ليفربول

سجل صلاح 184 هدفًا بقميص "الريدز" في جميع المسابقات، ليتفوق على روبي فاولر، الذي سجل 183 هدفًا في 369 مباراة.

عزز النجم المصري، محمد صلاح، سجله التهديفي بعدما أحرز هدف ليفربول الثالث في المباراة أمام نظيره توتنهام هوتسبير (3-1)، ضمن أحداث الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز صلاح هدفه بعد مرور 15 دقيقة على بداية المباراة من ضربة جزاء، ليرفع رصيده إلى 17 هدفا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وخاض صلاح مباراته رقم 300 بقميص "الريدز" في جميع المسابقات.

ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن صلاح سجل 184 هدفًا بقميص "الريدز" في جميع المسابقات، ليتفوق على روبي فاولر، الذي سجل 183 هدفًا في 369 مباراة.

أما شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أشارت إلى أن صلاح أصبح رابعًا في قائمة الأكثر تسجيلًا بقميص ليفربول، خلال 300 مباراة.

وأشارت الشبكة، إلى أن روجر هانت يحتل صدارة القائمة، برصيد 200 هدف، ويليه إيان راش (188 هدفًا)، ثم جوردون هودسون (185 هدفًا).