جيرونا يواصل عروضه المميزة بثنائية في شباك إشبيلية

واصل جيرونا عروضه المميزة بثنائية في شباك إشبيلية ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

واصل جيرونا عروضه المميزة بفوزٍ جديد حققه خارج قواعده على إشبيلية بهدفين نظيفين، الإثنين، ضمن منافسات الجولة 32 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

وافتتح المدافع خوانبي باب التسجيل لجيرونا عند الدقيقة 23 من زمن المباراة مستغلا تمريرة من رودريغو ريكيلمي، ثم أضاف المهاجم الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس الهدف في الدقيقة 55 بصناعة من الأوكراني فيكتور تسيغانكوف.

ويأتي انتصار جيرونا هذا عقب تغلبه بالجولة السابقة على ريال مدريد بأربعة أهداف لإثنين في نتيجة تاريخية سبقها سلسلة من النتائج الطيبة، حيث حقق فوزين على كل من إسبانيول وإلتشي، وتعادل سلبا مع برشلونة في "كامب نو"، مقابل خسارة وحيدة جاءت أمام بلد الوليد.

ورفع جيرونا رصيده إلى 44 نقطة وصعد إلى المركز الثامن، بينما تجرع إشبيلية خسارته الأولى بعد 4 انتصارات وتعادل، ليتوقف رصيده عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر.