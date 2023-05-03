برشلونة ينتصر بصعوبة على أوساسونا بهدف قاتل

تغلب برشلونة بصعوبة على أوساسونا بهدف قاتل ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

حقق برشلونة فوزا صعبا على ضيفه أوساسونا بهدفٍ دون مقابل، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

فرض برشلونة سيطرة شبه مطلقة على مجريات المباراة خصوصا بعد طرد مدافع أوساسونا خورخي هيراندو في الدقيقة 27، واستحوذ على الكرة بنسبة كبيرة وصلت إلى 77 بالمئة وسط عديد الفرص المهدرة من الفريق الكتالوني.

وانتظرت الجماهير المتواجدة على مدرجات "كامب نو" إلى الدقيقة 85 لكي تطلق الأفراح لهدف الفوز الوحيد الذي جاء بقدم المخضرم غوردي ألبا بعد تمريرة من الهولندي فرينكي دي يونك.

وبات لدى برشلونة 82 نقطة عزز بها صدارته لجدول الترتيب، مبتعدا بفارق 14 نقطة عن ملاحقه ريال مدريد. وبالمقابل تكبد أوساسونا خسارته رقم 13 هذا الموسم وتجمد رصيده عند 44 نقطة في المركز التاسع.