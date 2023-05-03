سوسيداد يهزم ريال مدريد ويُقرب برشلونة من لقب "لا ليغا"

هزم سوسيداد فريق ريال مدريد وقرّب برشلونة من لقب "لا ليغا" بهدفين نظيفين ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

تغلب ريال سوسيداد على ضيفه ريال مدريد بهدفين نظيفين، الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا".

حضر ريال مدريد إلى استاد "أنويتا" في إقليم الباسك بغيابات مؤثرة على مستوى خطي الوسط والهجوم، الأمر الذي أجبر المدير الفني كارلو أنشيلوتي على اللعب بتشكيلة غالبيتها من العناصر الاحتياطية.

واستثمر سوسيداد الحالة الفنية الغير جيدة لفريق العاصمة فارضا أفضليته على أغلب فترات اللقاء خصوصا في الشوط الثاني، الذي بدأ بخطأ ساذج من المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، استغله الياباني كوبو ووضع الفريق الباسكي في المقدمة بهدف أول عند الدقيقة 47.

متاعب الريال تضاعفت في الدقيقة 61 بعد طرد المدافع داني كارفخال لنيل البطاقة الصفراء الثانية، قبل أن يُطلق أندير بارينتيخيا رصاصة الرحمة على الفريق "الملكي" بإحرازه هدف ثانيا مع حلول الدقيقة 85.

وأصبح في رصيد ريال سوسيداد 61 نقطة عزز بها موقعه في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، في وقت أصبح ريال مدريد مُهددا بفقدان المركز الثاني لصالح جاره الأتلتيكو بعدما تجمد رصيده عند 68 نقطة.

ويلعب أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، مع قادش في معقله "واندا ميتروبوليتانو"، وفي حال انتصاره فإنه سيرفع رصيده إلى 69 نقطة ويحتل الوصافة.

أما في حالة تعادل أو هزيمة الأتلتي فهذا يعني أن برشلونة أصبح على بعد نقطة واحدة من التتويج رسميا بلقب الدوري الإسباني إذ ينفرد الفريق الكتالوني حاليا بالصدارة بفارق 14 نقطة عن أقرب ملاحقيه مع تبقي 5 جولات فقط على نهاية الموسم.