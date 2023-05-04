تقرير: ميسي يتلقى عرضا‭ ‬رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي

قال مصدر مقرب من النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، إن الأخير تلقى عرضا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل.

تلقى قائد منتخب الأرجنتين الفائز بكأس العالم لكرة القدم، ليونيل ميسي، عرضا رسميا للانضمام إلى نادي الهلال السعودي الموسم المقبل، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من النجم الأرجنتيني تحدث لوكالة "رويترز".

وأضاف المصدر أن العرض المقدم من النادي السعودي هو العرض الوحيد الذي حصل عليه ميسي حتى الآن.

وذكرت وسائل إعلام أرجنتينية أن قيمة العرض تبلغ نحو 400 مليون دولار سنويا.

وربطت تقارير وسائل إعلام ميسي البالغ من العمر 35 عاما، باحتمال العودة إلى نادي طفولته برشلونة، كما ذكرت أن نادي إنتر ميامي الأميركي قد يكون وجهة محتملة لميسي.