كيف أفلت ميلان من السقوط في "سان سيرو" أمام كريمونيزي؟

في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع تمكن ميلان من إدراك التعادل إثر كرة حرة مباشرة سددها البرازيلي جونيور ميسياس مرت بين أقدام الجميع واستقرت داخل الشباك.

أفلت ميلان من الخسارة بتعادله على أرضه وبين جماهيره مع كريمونيزي بهدفٍ لمثله، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

وفعل ميلان كل شيء خلال المباراة التي استضافها ملعب "سان سيرو" وسيطر بنسبة وصلت إلى 74 بالمئة على الكرة، مهددا مرمى خصمه بعديد الفرص التي لم تفلح في الوصول إلى الشباك.

وجاءت الدقيقة 77 لتعلن تقدم كريمونيزي بهدف مباغت أحرزه النيجيري دافيد أوكيريكي بعد أن تلاعب في دفاع الميلان ووضع الكرة بثقة عن يمين مايك ماينان.

ومع حلول الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل ضائع تمكن ميلان من إدراك التعادل إثر كرة حرة مباشرة سددها البرازيلي جونيور ميسياس مرت بين أقدام الجميع واستقرت داخل الشباك.

وبهذا التعثر وصل رصيد حامل اللقب إلى 58 نقطة وتراجع إلى المركز السادس، في حين لم يتغير وضع كريمونيزي وبقي بالمركز التاسع عشر ما قبل الأخير بـ21 نقطة.

وفي باقي النتائج، تغلب لاتسيو على ساسولو بهدفين دون رد واستعاد المركز الثاني من يوفنتوس بـ64 نقطة، وصعد إنتر ميلان ليُصبح رابعا بـ60 نقطة عقب فوزه الكبير على هيلاس فيرونا بستة أهداف نظيفة، وتعادل روما مع مونزا بهدفٍ لمثله ليتراجع هو الآخر إلى المركز السابع بفارق الأهداف عن ميلان (58 نقطة).