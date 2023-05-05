برايتون يواصل نتائجه الملفتة بانتصار مستحق على يونايتد

واصل برايتون نتائجه الملفتة بانتصار مستحق على يونايتد بهدفٍ دون رد في مباراة مؤجلة عن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تابع برايتون نتائجه الملفتة بفوزه على ضيفه مانشستر يونايتد بهدفٍ دون رد، الخميس، في لقاء مؤجل عن الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليغ".

قدم الفريقان مباراة ممتعة ومُثيرة في تفاصيلها، وتبادلا المحاولات الهجومية وسط أفضلية نسبية لبرايتون الذي استحوذ على الكرة بشكل أكبر وكان الأخطر على مرمى مانشستر.

وعلى الرغم من عديد الفرص السانحة للتسجيل من كلا الفريقين إلا أن النتيجة بقيت بيضاء حتى الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل ضائع، حيث احتسب الحكم بمساعدة "الفار" ركلة جزاء أحرز منها الأرجنتيني ماك اليستر هدف الفوز الثمين لبرايتون.

ورفع برايتون رصيده إلى 55 نقطة صعد بها إلى المركز السادس، بينما توقف عداد مانشستر يونايتد عند 63 نقطة في المركز الرابع.