بعد إيقافه لزيارته السعودية دون إذن: ميسي يعتذر لفريقه وزملائه

أوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته.

قدّم النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، اعتذاره لناديه باريس سان جيرمان الفرنسي ولزملائه بعد الزيارة التي قام بها إلى السعودية مطلع الأسبوع الحالي، غداة خسارة فريقه أمام لوريان في الدوري المحلي ومن دون إذن النادي، كما أعلن في حسابه على "إنستغرام" الجمعة.

وقال أفضل لاعب في العالم سبع مرات، في شريط فيديو مقتضب بثه باللغة الإسبانية "كنت صدقا أعتقد بأننا سنحصل على يوم راحة بعد المباراة كما كانت العادة في الأسابيع الأخيرة".

وتابع بطل العالم المرتبط بعقد مع هيئة السياحة في السعودية حيث يروّج لها بانتظام على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به "قمت بتنظيم السفر ولم أتمكن من إلغائه بعد أن ألغيته سابقا. أنا أعتذر من زملائي وأنتظر ماذا سيقرر النادي. أطلب الصفح من زملائي ومن النادي".

وكان مدرّب باريس سان جيرمان الفرنسي، كريستوف غالتييه، قد أدلى بأول تعليق على قضية إيقاف ميسي بسبب سفره إلى السعودية دون موافقة النادي.

واختار المدرب كلماته بعناية في مؤتمر صحافي الجمعة، قبل يومين من الحلول على تروا في الدوري المحلي "أُبلغت مطلع الأسبوع من قبل إدارتي بقرارها إيقاف ليو (ميسي). بعد إبلاغي بالقرار، اتخذت قرار عدم التعليق. أنا موظّف بالنادي، لقد اتُّخذ قرار، لن أعلّق عليه".

وأوقف حامل لقب الدوري بطل العالم الأرجنتيني الثلاثاء لعدة أيام بعد سفره إلى السعودية، دون موافقة إدارته.

وبينما أشارت وسائل إعلام عدة إلى إيقافه لمدة أسبوعين، لم تؤكد مصادر النادي لـ"فرانس برس" المدة، قائلة إن الأرجنتيني سيتغيب "أياما عدة".

وغاب ميسي عن التدريبات غداة الخسارة أمام لوريان 1-3 الأحد في الدوري المحلي. وشوهد صاحب الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات في المملكة العربية السعودية في إطار عقده مع هيئة السياحة.

ويأتي هذا الإجراء التأديبي في لحظة حاسمة لمستقبل ميسي في باريس سان جيرمان، حيث أنه في نهاية عقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

وسجل النجم البالغ من العمر 35 عامًا 15 هدفًا هذا الموسم في الدوري، وهو موسمه الثاني مع باريس سان جيرمان، بعد مشوار زاخر مع برشلونة الإسباني.

وعما إذا كان ميسي سيلعب مجددا مع سان جيرمان، قال غالتييه "سنرى في اللحظة التي يعود فيها ليو، سنرى ماذا سيحصل. طبعا ستحصل محادثات مع الجميع في النادي، لكن أيضا مع ليو المعني الأوّل".

في الأرجنتين، وصفت الصحف المحلية القرار بالجائر، فكتبت "أوليه": "قاسية جدا (...) لأنه الأفضل في العالم، كان سلوكه مثاليا طوال مسيرته".

وفي فرنسا، انتقد المدرب أنتوان كومبواريه هذا التصرف، معتبرا أنه "لا نمّس بميسي، مهما فعل".

وعبّرت مجموعات من جماهير النادي عن امتعاضها من النتائج واللاعبين والادارة الأربعاء، أمام مقر سان جيرمان ومنزل المهاجم البرازيلي نيمار المصاب راهنا.

وعزّز النادي المملوك قطريا الحماية أمام مقر التدريب في "كان دي لوج" ومنازل لاعبين غداة استهدافهم بعبارات معادية من جماهير النادي أمثال ميسي والبرازيلي نيمار والإيطالي ماركو فيراري، حسب ما علمت وكالة "فرانس برس" الخميس من مصادر مطلعة على هذه الإجراءات.

وهتف المشجعون بعد 3 أيام من الخسارة أمام لوريان "سئمنا من المرتزقة! يجب طرد ميسي! يجب طرد (القطري) ناصر (الخليفي، رئيس النادي)" و"استقالة الإدارة" و"باريس هو نحن".