مانشستر سيتي يستعيد دي بروين قبل مواجهة ليدز

يبحث السيتي عن لقب ثالث تواليا وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري. وبمقدوره الابتعاد أربع نقاط عن آرسنال بحال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط.

كشف مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، أن لاعب وسطه البلجيكي، كيفين دي بروين، قد يعود لمواجهة ضيفه ليدز يونايتد الجريح السبت في البريمييرليغ، بعد تعافيه من الإصابة.

وكان دي بروين قد غاب عن فوزي السيتي على فولهام ووست هام بعد معاناته من إصابة غير محدّدة، خلال الفوز على المتصدر السابق آرسنال في 26 نيسان/أبريل الماضي.

وعاد نجم الوسط البلجيكي إلى التمارين الخميس فيما رأى مدربه الإسباني أن الدفع به نهاية هذا الأسبوع في ملعب "الاتحاد" لن يكون مخاطرة "لقد تدرّب أمس، تدرّب جيدا. نتدرّب اليوم ونقرّر من بعدها".

وتابع غوارديولا لمراسلين صحافيين "لا مشكلة في الغياب عن أسبوع أو عشرة ايام في هذه الفترة من الموسم. الأمر عينه حصل مع نايثن، (المدافع الهولندي أكيه). إذا كانت لياقته جيدة، بمقدوره اللعب".

ويبحث السيتي عن لقب ثالث تواليا وخامس في آخر ستة مواسم في الدوري. وبمقدوره الابتعاد أربع نقاط عن آرسنال بحال فوزه على ليدز صاحب المركز السابع عشر والمكافح لتجنب الهبوط.

بدوره، ينتقل آرسنال، البعيد نقطة عن المتصدر السيتي ولعب مباراة أكثر، في رحلة صعبة الأحد إلى أرض نيوكاسل الثالث، في جولة قد تحدّد ملامح نهاية الدوري.

ويبحث السيتي أيضا عن ثلاثية تاريخية، في ظل بلوغه نصف نهائي دوري أبطال أوروبا حيث سيواجه حامل اللقب ريال مدريد الإسباني، ونهائي كأس إنجلترا العريقة حيث ينتظره جاره اللدود مانشستر يونايتد.