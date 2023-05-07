آرسنال يواصل الضغط على السيتي بفوز ثمين

أخمد أوديغارد فورة أصحاب الأرض عندما نجح في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب إثر تلقيه كرة من الدولي الإيطالي جورجينيو خارج المنطقة، فسددها قوية زاحفة بيسراه وأسكنها على يسار الحارس نيك بوب (14).

(أ ب)

واصل آرسنال ضغطه على مانشستر سيتي المتصدر وأنعش آماله في الظفر بلقبه الأول منذ 2004 عندما عاد بفوز ثمين من أرض مضيفه نيوكاسل بثنائية نظيفة الأحد على ملعب "ساينت جيمس بارك" أمام 50267 متفرجا في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل القائد لاعب الوسط الدولي النرويجي مارتن أوديغارد (14) والمدافع الدولي السويسري فابيان شار (71 خطأ في مرمى فريقه) الهدفين.

وعزز آرسنال موقعه في المركز الثاني بفوزه الثاني تواليا والـ25 هذا الموسم برصيد 81 نقطة، فأعاد الفارق إلى نقطة واحدة بينه وبين مانشستر سيتي المتصدر والفائز على ليدز يونايتد 2-1 السبت في افتتاح المرحلة.

ويملك مانشستر سيتي مباراة مؤجلة أمام برايتون ستقام في 24 أيار/مايو الحالي.

في المقابل، مني نيوكاسل بخسارته الخامسة فقط هذا الموسم والثانية على أرضه بعد الأولى أمام ليفربول 0-2 أيضا في 18 شباط/فبراير الماضي، فتجمد رصيده عند 65 نقطة وبات مهددا بالتراجع إلى المركز الرابع في حال فوز مانشستر يونايتد على مضيفه وست هام يونايتد لاحقا.

وأسدى أرسنال الذي أوقف سلسلة من ثلاث انتصارات لنيوكاسل، خدمة إلى مانشستر يونايتد لانتزاع المركز الثالث، وأنعش آمال ليفربول الخامس في المنافسة على البطاقة الأخيرة المؤهلة إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما أبقى الفارق بينهما ثلاث نقاط مع مباراة أقل لنيوكاسل.

واستهل نيوكاسل المباراة بضغط قوي وكاد يفعلها من أول فرصة عندما تلقى جايكوب مورفي كرة من الدولي السويدي ألكسندر إيزاك من الجهة اليسرى، فهيأها لنفسه داخل المنطقة وسددها قوية بيسراه ارتدت من القائم الأيمن (1).

وسدد إيزاك كرة قوية بيمناه أبعدها المدافع بن وايت إلى ركنية (3).

واحتسب حكم المباراة كريس كافاناغ ركلة جزاء لنيوكاسل إثر لمسة يد على المدافع البولندي ياكوب كيفيور بعد تسديدة من حافة المنطقة للبرازيلي برونو غيمارايش، لكنه عاد وألغاها بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد "الفار" (7).

وأخمد أوديغارد فورة أصحاب الأرض عندما نجح في افتتاح التسجيل خلافا لمجريات اللعب إثر تلقيه كرة من الدولي الإيطالي جورجينيو خارج المنطقة، فسددها قوية زاحفة بيسراه وأسكنها على يسار الحارس نيك بوب (14).

وهو الهدف الخامس عشر لأوديغارد هذا الموسم.

وكاد آرسنال أن يضيف الهدف الثاني عبر البرازيلي غابريال مارتينيلي عندما تلقى كرة داخل المنطقة فانفرد بالحارس بوب وسددها في قدم الأخير، فتهيأت أمام أوديغارد الذي سددها قوية بيسراه من زاوية صعبة أبعدها الحارس إلى ركنية لم تثمر (20).

وتلقى بوكايو ساكا كرة رائعة من السويسري غرانيت تشاكا فانطلق بسرعة وسددها قوية من حافة المنطقة أبعدها بوب (23).

وأنقذ الحارس آرون رامسدايل مرمى آرسنال من هدف التعادل بتصديه لتسديدة قوية لجو ويلوك من داخل المنطقة (27).

وواصل رامسدايل تألقه بإبعاده كرة عرضية في توقيت مناسب أمام كالوم ويلسون قبل أن يشتتها كيفيور (29).

وأهدر مارتينيلي فرصة سانحة للتعزيز عندما تلقى كرة من أوديغارد داخل المنطقة سددها بيسراه بعيدا عن القائم الأيسر البعيد (41).

وواصل بوب تألقه وأنقذ مرماه من هدف ثان عندما تصدى لتسديدة من مسافة قريبة لأوديغارد في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وحرم القائم الأيسر إيزاك من إدراك التعادل عندما رد رأسيته من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية لمورفي (49).

وتألق رامسدايل في إبعاد رأسية للعملاق من مسافة قريبة إثر ركلة ركنية قبل أن يشتتها الدفاع (50).

ورد مارتينيلي بتسديدة من داخل المنطقة ارتدت من العارضة إلى خارج الملعب (52).

وسدد البرازيلي الآخر غابريال جيسوس كرة قوية من داخل المنطقة أبعدها بوب إلى ركنية (70).

ووجه آرسنال الضربة القاضية لنيوكاسل عندما تلقى مارتينيلي كرة من جيسوس في منتصف الملعب فانطلق وتوغل داخل المنطقة من الجهة اليسرى ومررها عرضية ارتطمت بقدم المدافع شار وتحولت إلى داخل مرمى فريقه (71).

وتابع نيوكاسل ضغطه بحثا عن تقليص الفارق على الأقل لكن دون جدوى.

وتختتم المرحلة الإثنين بلقاءات فولهام مع ليستر سيتي، وبرايتون مع إيفرتون، ونوتنغهام فوريست مع ساوثهامبتون.