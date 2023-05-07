إنتر يخرج منتصرا من "الأولمبيكو" بثنائية على روما

خرج إنتر منتصرا من "الأولمبيكو" بثنائية على روما في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي "سيري آ".

انتصر إنتر ميلان في ملعب "الأولمبيكو" على مضيفه روما بهدفين دون مقابل، السبت، في إطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم "سيري آ".

أخذ إنتر الأسبقية من هجمة مرتدة أنهاها الهولندي دينزل دومفريس بتمريرة عرضية مثالية مرت من دفاع روما لتصل إلى فيديريكو ديماركو الذي تابعها بباطن قدمه في الشباك عند الدقيقة 33.

وعلى الرغم من الضغط الكبير من أصحاب الأرض، نجح الضيوف في إضافة هدف ثان سجله البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 74 بعدما انفرد بالمرمى ووضع الكرة بسهولة عن يمين روي باتريسيو.

بهذا استعاد إنتر المركز الرابع من جاره ميلان بوصوله للنقطة 63، في حين ظل روما سابعا بعدما تجمد رصيده عند 58 نقطة.