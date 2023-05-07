كاراغر: صلاح لن يتوقف عن التألق حتى يعتزل

أشار كاراغر إلى أنه "أعتقد أن صلاح لن يتوقف عن التألق حتى يعتزل. إنه ليس مهاجما خالصا، لكنني لا أعتبره جناحا أيضا، بل أراه مهاجما جانبيا. لقد كان بمثابة ثورة حقيقية".

حظي النجم المصري، محمد صلاح، بإشادة نجم ليفربول السابق، جيمي كاراغر، في ظل تألقه مع الفريق خلال الموسم الجاري.

وقاد صلاح فريقه للفوز على برينتفورد أمس، السبت، بهدف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر كاراغر في تصريحات أوردتها شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية "ليفربول محظوظ لأنه امتلك بعض المهاجمين المميزين في الماضي".

وتابع "أعتقد أنه عندما يتوقف صلاح عن اللعب للفريق، سيتم اختياره كأحد أفضل اللاعبين، وسيتواجد في التشكيل التاريخي لنجوم ليفربول".

وأشار إلى أنه "أعتقد أن صلاح لن يتوقف عن التألق حتى يعتزل. إنه ليس مهاجما خالصا، لكنني لا أعتبره جناحا أيضا، بل أراه مهاجما جانبيا. لقد كان بمثابة ثورة حقيقية".

وواصل "نتحدث دائما عن فيرجيل فان دايك، لكن الأمر يتعلق بصلاح أيضا. لقد غيروا مسار النادي".

وختم كاراغر تصريحاته بالقول "يمكنني الجدال بأن صلاح كان أفضل التعاقدات لأن صفقته كانت بمثابة سرقة".